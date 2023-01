Tegola per lo Spezia | era diffidato ed è stato ammonito | sarà squalificato contro il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ilprosegue la sua marcia trionfale in testa alla classifica di Serie A. I partenopei, forti dei 50 punti conquistati nel girone d’andata del campionato, sono ormai considerati all’unanimità la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Per allungare, o comunque tenere invariato, il distacco dalle prime inseguitrici,fondamentale vincere le prossime due sfida:la Roma elo. In attesa del confronto con i capitolini di domenica sera allo stadio Maradona, alarriva già una notizia positiva. FOTO: Getty – Gyasiin Bologna, GyasiilSi è da poco concluso ...