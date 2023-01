Come usare Clipchamp | il nuovo Windows Movie Maker

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Anche se sutroviamo molti programmi per modificare i video gli utenti storici su PC non hanno mai dimenticato, il programma di editing video più utilizzato anche se ormai sono anni che non viene più supportato ed aggiornato (possiamo comunque sempre scaricarlo e provarlo). Microsoft ha cercato di sostituirecon tool integrati e altri programmi simili, ma nessuno era al livello di; la situazione potrebbe essere finalmente cambiata, visto che Microsoft ha deciso di integrare, in tutti i PC con11, il programma di videoediting, tra i migliori della sua categoria e vero erede di. ...