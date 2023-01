5 tendenze di borse che saranno ovunque in questa stagione!

Leggi su diredonna

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Grandi, mini, con maniglie, senza, per le spalle, per le mani, per la tracolla: di quell’accessorio che tanto “accessorio” non è, ovvero la borsa, la moda ha fatto mille varianti e mille versioni, sempre in continuo rinnovamento, sempre pronte a stupirci (e servirci) dalle passerelle alle giornate in spiaggia, dagli aperitivi con le amiche alle serate più galanti. Come la moda insegna, queste versioni sono regolate e influenzate dai trend, che stagione dopo stagione, indicano a chiunque voglia stare al passo con i tempi quale tendenza seguire. Quali sono quindi lein fatto diche regneranno instagione? Ne abbiamo individuate 5 per voi. Hobo bags: dalla strada alla passerella, può una borsa sognare le stelle? Fonte: EscarpeQuesto particolarissimo modello di borsa, caratterizzato da una forma unica, deve il ...