“Riforma Cartabia? Una depenalizzazione camuffata” S’allarga il fronte dei pm contro la legge | “Per i soldi Pnrr si buttano a mare i processi?”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Mi pare che siamo dia una sorta di, che mette in un angolo le persone offese: nessuno tocchi Caino, certo, ma nessuno tocchi Abele“. Così Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, commenta una della novità più contestate dellapenale dell’ex ministra Marta, entrata completamente in vigore il 30 dicembre scorso: la trasformazione retroattiva di una serie di reati da “perseguibili d’ufficio” a “perseguibili a querela“, cioè solo su richiesta formale della vittima. E non si tratta di fattispecie di poco conto: ci sono i furti aggravati, le lesioni personali stradali gravi o gravissime, le truffe, le violenze private e i sequestri di persona non aggravati. Una norma pensata per abbattere il carico di, che però sta già ...

... scoperti in flagranza di reato, per mancanza della denuncia del derubato in seguito all'applicazione dellain vigore dal 1 gennaio. Mancato arresto dei ladri a Jesolo Il Presidente ...Giusi Fasano per il 'Corriere della Sera' martaal senato Su una cosa sono tutti d'accordo: bisognerà aspettare il 30 marzo. Può darsi che quel giorno, come dicono i detrattori, migliaia di procedimenti penali in corso ... Dodicenne vittima di atti sessuali, processo a rischio. Il legale: «Riforma Cartabia, niente giustizia se l'im Si restringe il numero dei reati procedibili d’ufficio: sarà obbligatoria la querela. I dubbi degli addetti ai lavori: il rischio è che i tempi dei processi ..."Mi pare che siamo di fronte a una sorta di depenalizzazione camuffata, che mette in un angolo le persone offese (nessuno tocchi Caino, certo, ma nessuno tocchi Abele)". (ANSA) ...