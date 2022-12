Ratzinger | papa Francesco; Solo Dio conosce i suoi sacrifici per il bene della Chiesa

RaiNews

CosìFrancesco ricordadurante il Te Deum... sin da quando, nel 2003, il futuronominò segretario personale il giovane sacerdote tedesco. E ancor più dopo l'elezione del cardinalecome Benedetto XVI, don Georg ha vissuto ... E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro - Messaggio di cordoglio del presidente Mattarella a Papa Francesco - Messaggio di cordoglio del presidente Mattarella a Papa Francesco Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Dalla morte della Regina a quella di Papa Ratzinger. Dalla guerra in Ucraina alla morte della Regina Elisabetta II nel Regno Unito, fino alla scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI: ecco tutti gli e ...