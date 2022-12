Kvaratskhelia la lombalgia è un ricordo | prima il campo | poi il rinnovo

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Kvichasi è ripreso dal problema di, l’attaccante georgiano sarà titolare durante Inter-Napoli. Tra sette giorni si scende in. Finite le ferie, finite le soste. Dal 4 gennaio in poi giorno di Inter-Napoli di pause ce ne saranno pochissime. Spalletti vuole tutti concentrati al massimo, perché sa che la condizione psicologica in questepartite può fare la differenza, forse anche di più di quella atletica. Uno dei giocatori da recuperare fisicamente è, apparso ancora non al top della condizione durante le amichevoli, principalmente quelle contro Villareal e Lille. Ci sono però anche buone notizie dall’attaccante georgiano che ha smaltito completamente il problema di. Infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime tre partite ...