Adnkronos

... 3 td e 2) domina la scena fino al 22 - 0 di metà incontro, poi i Patriots tornano in partita e alla fine hanno anche il drive per il sorpasso. Cincinnati, in qualche modo, tienein difesa e ...... un intervento richiesto l'. Queste le parole del Presidente dei tributaristi , Riccardo Alemanno. Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Tributaristi:l'eliminazione ... Int: "Bene approvazione in Senato Legge di Bilancio, plauso a Meloni per dichiarazioni su riforma fiscale" Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente dell’Istituto nazionale tributaristi (Int), Riccardo Alemanno, dichiara il suo apprezzamento per l’approvazione in Senato della Legge di Bilancio, ...Tre squadre volano sul treno playoff in una esaltante Week 16 NFL, conferma di Bills e Chiefs in vetta alla AFC, tutto aperto anche in NFC.