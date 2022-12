Beto | La mia qualità migliore non è la velocità | ma lo spirito di sacrificio | la voglia di imparare

IlNapolista

viene chiesto quale sia la sua qualità migliore. Risponde: "Dico lo spirito di sacrificio. Laqualità migliore non è la velocità come sarebbe facile dire. Ma ci sono la testa, la voglia di ...... l'attaccante dell'Udineseha parlato della sua carriera: 'Sono andato al KFC perché volevo prendere la patente con i miei soldi. Mi divertivo una cifra. Qualcuno pensa che lastoria sia ... Beto: «La mia qualità migliore non è la velocità, ma lo spirito di ... L'attaccante dell'Udinese, Beto, ha parlato in un'intervista del suo momento, dei suoi desideri futuri e della stagione in corso ...ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - La richiesta di Beto: "Desidero di andare a giocare la Champions". Il centravanti dell'Udinese, accostato molto spesso al Napoli ...