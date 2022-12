Twitter files | così l’ex consigliere ed ex agente Fbi chiedeva di censurare il post di Trump sul Covid

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic – Sulla piattaforma acquistata da Elon Musk stanno emergendosegreti – già ribattezzati– che rivelano la foga censoria di alcuni ex dirigenti del social. Un tentativo di oscurare in particolare i cinguetii di Donald, prima chepresidente degli Stati Uniti fosse bannato da. Un esempio piuttosto emblematico è spuntato fuori nelle scorse ore, con la pubblicazione di uno screenshot di una email in cui si evince che il già vicegenerale dichiese al team di controllo diun tweet com cuiinvitava i cittadini americani a “non aver paura del”, ovvero a non lasciare che il virus “dominasse” la loro ...

Nicola Porro

... alla soppressione di notizie come quella del laptop di Hunter Biden e al bando di Donald Trump come di migliaia di account conservatori, era già noto da quanto emerso prima deie già ...Questo il contenuto dei cosiddetti '', quei documenti interni sui social diffusi dal giornalista indipendente Matt Taibbi . La scoperta è stata alquanto preoccupante: la piattaforma si ... Twitter Files, Covid Edition: censurati dati veri e scienziati non allineati Un ex vice consigliere generale di Twitter pensava che il tweet potesse in qualche modo violare le policies del social network sulla disinformazione a proposito del coronavirus ...James Baker ha cercato di far etichettare come disinformazione un post di Trump pubblicato su Twitter sul recupero da COVID.