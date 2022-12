“Quel pezzo di…” GF Vip | Attilio Romita scoperto E anche su questo il pubblico lo condanna

Leggi su tuttivip

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se c’è una certezza inlungo e avvincente GF Vip 7 è che, grandissimo protagonista di questa edizione, non prenda affatto bene le critiche come soprattutto le nomination. La sua cultura, la buona educazione, la compostezza che spesso dimostra non bastano a placarlo. Ieri, ha dato del “di m**da” ad Alberto De Pisis scatenando l’ennesima faida sul web. Il giornalista è letteralmente esploso. Spesso, quando non si è sicuri sulle nomination, i concorrenti adottano strategie più o meno discutibili e che molte volte sembrano solamente delle scuse per non esporsi completamente evitando così possibili scontri. Alberto De Pisis, nel corso del GF Vip 7, è stato nominato due volte da. A sua detta non sapendo chi votare ha pareggiato i conti con lui, ...