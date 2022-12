(Di domenica 25 dicembre 2022) 'I miss it top much!', cioè 'manca troppo'. Lo scrive Paulsul suo profilo Instagram sotto una foto che lo ritrae alla Continassa in allenamento l'estate scorsa. Il riferimento è a quel pallone tra i ...

La Gazzetta dello Sport

INFORTUNIO ha scelto di tornare a Torino per provare a essere di nuovo uno dei centrocampisti più forti al mondo, ma l'entusiasmo dei primi giorni è stato buttato giù dall'infortunio che lo ...... ad Angel Di Maria e Dusan Vlahovic, l'di mercato di Federico Cherubini però prevede salvo ... I tempi sono indefiniti invece sul fronte Paul, ha appena ripreso a corricchiare e prima di ... L'agenda di Pogba: 5 tappe per riprendersi la Juve