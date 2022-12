Afghanistan | le donne protestano contro il divieto di frequentare l’università e i talebani le disperdono con i cannoni ad acqua – Il video

(Di domenica 25 dicembre 2022) Le autorità talebane hanno usatoadper disperdere le manifestanti che protestavanol’ordinanza del regime che impedisce a tutte ledilezioni universitarie che era stata accolta da decise proteste anche dagli studenti maschi, che si erano rifiutati di andare in classe. Nei filmati diffusi su Twitter si vedono quelli che sembrano mezzi dei vigili del fuoco colpire con possenti getti d’leche. I getti sono tanto forti da far cadere le manifestanti mentre fuggono e urlano la parola «codardi» agli ufficiali. Ildilezioni universitarie è solo l’ultima delle azioni del regime talebano per limitare i diritti delle ...

In Afghanistan i talebani vietano alle ong di impiegare le donne - Mondo La decisione segue dopo pochi giorni quella di escludere le donne dalle università. Per le Nazioni Unite è una «chiara violazione dei diritti umani» ...DottIl movimento estremista islamico talebano in Afghanistan continua a limitare i diritti delle donne. Sabato, il Ministero dell'Economia ha ordinato a ...