(Di sabato 24 dicembre 2022) Vincenzo Despara ad alzo zeroil. Attacca la manovra finanziaria in discussione in queste ore e lancia stralila premier Giorgia Meloni. «È francamente...

ilmattino.it

... sempre su iniziativa della Procura bergamasca, anche ad altri indagati: il sindacalista... Al ballottaggio erano arrivate Sultana Khaya, militante da sempre impegnatal'occupazione ...... all'ex segretario generale della Confederazione internazionale dei sindacatiVisentini e a ... ha presentato ricorso in Cassazionela decisione dei giudici della corte d'assise di Brescia ... De Luca contro il governo: «False partenze, propaganda e retromarce» Vincenzo De Luca spara ad alzo zero contro il governo. Attacca la manovra finanziaria in discussione in queste ore e lancia strali contro la premier Giorgia Meloni. «È ...Era stato cavaliere giostrante e poi titolare dell a scuderia tra le più utilizzate dai sestieri. Oggi pomeriggio i funerali ...