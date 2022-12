Nadal | «Io Federer e Djokovic abbiamo tolto a una generazione il sogno della vittoria»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Se oggi vedetecome un uomo felice è perché ha avuto un figlio. E perché è una leggenda dello sport, certo. E anche – lo dice lui – per meritoradiofrequenza a pulsazioni. Il trattamento che l’ha letteralmente rimesso in piedi. “Un trattamento che ha cambiato drasticamente la mia carriera, che alla fine è secondaria, ma soprattutto la mia vita personale. Ora sono molto più felice. Oltre a vincere o perdere in campo, prima ero zoppo. Ho giocato a tennis con molti antinfiammatori ma ero zoppo. Pensavo di dover abbandonare il tennis perché avevo perso la mia vitalità ed ero una persona triste”.lo racconta in una bella intervista del genere “fine stagione” a Marca. In cui parla di tutto, ma soprattuttocarriera al tramonto e delle grandi rivalità. “Quando ripenso a quest’anno, i momenti difficili e ...