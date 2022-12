Zelensky porta a casa rassicurazioni e forniture (ecco quali)

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, è stato ricevuto a Washington mercoledì sera (orario italiano) per un incontro con il presidente Joe Biden e, soprattutto, per rivolgere un accorato appello al Congresso riunito in plenaria perché continui a sostenere, come e più di prima, l’Ucraina nella guerra contro la Russia. La questione delle armi è cruciale per Kiev, e il Dipartimento di Stato ha appena annunciato un nuovo pacchetto da $1.85 miliardi, poco prima dell’arrivo di. Gli armamenti Gli aiuti includono armi dalle scorte statunitensi esistenti, tra cui il sistema Patriot, nel quadro della Ukraine Security Assistance Initiative (Usai), iniziativa che consente al Pentagono di concludere contratti con Kiev e il cosiddetto “drawdown” presidenziale. Uno strumento giuridico che permette allaBianca di consegnare ...