La Legge di bilancio domani in Aula | restano le multe per Pos e Bancomat | l’ultima lite è sulla caccia al cinghiale in città

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La Commissionedella Camera ha approvato il mandato ai relatori della maggioranzamanovra economica emendata. L’ok a Roberto Pella, Dario Trancassini e Silvana Comaroli è arrivato al settimo giorno di convocazione della Commissione per le votazioni. Il testo dellamattina alle 8 approderà nell’di Montecitorio. Per venerdì 23 dicembre invece è atteso il voto di fiducia. Dopo Natale ladiarriverà in Senato per l’approvazione definitiva. Dalla lettura degli ultimi emendamenti emerge il ritorno delleper i commercianti che rifiutano di accettare pagamenti con carte e. Gli emendamenti È stato infatti approvato in commissionealla Camera ...