Manovra | proroga Bonus 110 e pensioni minime a 600 euro | nessuna norma Pos

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Grande agitazione in Commissione Bilancio nella tarda serata di ieri, quando la sessione viene sospesa e le opposizioni abbandonano l’aula, minacciando di non partecipare al voto. L’arrivo del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti fa rientrare le opposizioni e viene allora diffuso il testo del pacchetto di correzioni in merito alla2023. Tra le norme non è presente quella in merito ai pagamenti con Pos. Tutte le altre misure. Tutte le misure previste dallae la situazione Pos Photo Credits – AgiDopo che l’esame degli emendamenti del Governo allasi ferma, a seguito dell’abbandono dell’aula da parte delle opposizioni in aperta protesta – poiché il testo del pacchetto di correzioni non è stato ancora diffuso – la seduta riprende con l’arrivo del ministro Giorgetti. “Ladi ...