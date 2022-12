Francia | Macron | «Ho chiesto a Deschamps di rimanere»

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Le parole di Emanuel, presidente della Repubblica francese, dopo la sconfitta in finale contro l’Argentina Emanuelha parlato a BFMT al termine della finale Mondiale tra Argentina-. Il presidente della Repubblica francese si è espresso sul futuro del CT Didier. Al termine della partitaha anche consolato Mbappé. PAROLE – «Hodi continuare, oggi è molto dura per tutti e per i giovani. Ma è l’uomo giusto e ovviamente gli ho detto che voglio che resti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ma la stella della Francia ha brillato davanti agli occhi di tutto il mondo: ha pareggiato con una ... La delusione è comunque enorme, forse nemmeno il gesto e le parole del presidente francese l'... Emmanuel Macron scende in campo per cercare di consolare Kylian Mbappé e i suoi compagni, dopo che la Francia è stata battuta ai rigori dall'Argentina nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Il futuro del tecnico è in bilico dopo il ko ai rigori contro l'Argentina. Mai visto un giocatore così nullo e così decisivo nella stessa partita: Kylian Mbappé firma una tripletta, ma manca il bis Mondiale con la Francia ...