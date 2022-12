Thomas Bombace | morto a 13 anni dopo essere stato investito da un' auto

Non ce l'ha fatta, investito a Catania due settimane fa. Avrebbe compiuto 13 anni domani ma, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore. Il piccolo era stato travolto da un'auto in ...Tragedia in Sicilia. Non ce l'ha fatta, investito due settimane fa. Il ragazzino avrebbe compiuto 13 anni domani ma, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore. Il piccolo era stato travolto da un'auto in ...Non è riuscito a sopravvivere il piccolo Thomas Bombace, investito a Catania due settimane fa. Thomas avrebbe compiuto 13 anni domani ma il suo cuore si è fermato a poche ore dal compimento del suo tr ...Il piccolo era in condizioni critiche ma per giorni e fino all’ultimo tutti hanno sperato che potesse riprendersi e salvarsi nonostante le gravi ferite ...