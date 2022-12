Inter | Inzaghi esalta il baby Fabbian | ‘Non lo conoscevo ma il suo agente mi ha sfinito dicendomi che…’

E' stato bravoa inserirlo nel momento giusto, poi il ragazzo si è meritato la conferma in campo con grandi prestazioni. Giocare a Reggio non è facile. Se può essere utile all'È ancora ...PAZIENZA FINITA - Come vi accennavamo in giornata , la dirigenza dell'è convinta che il Tucu ... E' così che Correa è arrivato in nerazzurro, sponsorizzato dall'allora neo tecnico. Oggi, ...Al Club di Sky Sport ha parlato l'allenatore della Reggina Filippo Inzaghi, attualmente in seconda posizione in classifica in Serie B. Pippo si è espresso sul fratello, ex tecnico ...Filippo Inzaghi, ex calciatore del Milan oggi allenatore della Reggina, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi sull'ultima partita giocata a San Siro contro il Novara: “Per ...