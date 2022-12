Pianeta Milan

... consacrazioni di Messi e dei suoi record,che segna ancora a 36 anni e altre articolesse ... la rende iconica e per questo, in fin dei conti vuota, stopposa, sorda allo. Sappiamo già che ...... gustare un cibo prelibato, vincere una gara, un bel goal di Leao o di, ma anche quando ... è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità, folgorazione,, irreversibilità. Giroud, lo stupore del giornalista: “4 gol in un Mondiale in cui non avrebbe giocato”