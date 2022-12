Macron scrive a Sunak prima di Francia-Inghilterra | «Se vi battiamo | tifate per noi in semifinale?» La replica | «Sarete voi a farlo»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 dicembre 2022) Il quarto di finale traè iniziatoche le squadre scendessero in campo. È stato il presidente francese a Emmanuela punzecchiare il premier britannico: «Caro Rishi, non vedo l’ora inizi la partita di stasera: se vinceranno Les Blues (e lo faranno!) farete il tifo per noi in?». Le due nazionali si scontrano infatti ai quarti di finale dei mondiali del Qatar dopo aver superato Polonia e Senegal.non ha raccolto la provocazione died è stato al gioco, rispondendogli a tono: «Spero proprio di non doverlo fare. Ma abbiamo un accordo: non vedo l’ora di vederti sostenere i Tre Leoni nel prossimo turno». Fuori dal campo quindi la partita tra i due politici si è svolta all’insegna del fair ...