“GF Vip” | perché Antonino Spinalbese deve lasciare la Casa

Leggi su dilei

(Di sabato 10 dicembre 2022)sin dall’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip è stato tra i concorrenti più chiacchierati soprattutto per la tenera amicizia instauratasi con Ginevraa Lamborghini e rimasta in sospeso dopo l’uscita (per esclusione dal gioco) della ragazza. È questo il motivo per cui tutti attendono con ansia il ritorno nelladella Lamborghini che proprio in questo momento si trova in albergo a Roma in quarantena per poter (ri)varcare la porta rossa lunedì 12 dicembre prossimo.lascerà la: a rischio l’incontro con Ginevra? I fan dei GinTonic (crasi coniata dai fan die Ginevra Lamborghini) sono molto preoccupati in quanto l’incontro tra i loro beniamini potrebbe essere a rischio. In ...