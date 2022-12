LIVE Croazia-Brasile 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | poche emozioni | molti falli nei primi trenta minuti

(Di venerdì 9 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OLANDA-ARGENTINA DEIDIDALLE ORE 20.00 32? Cross spiovente dalla destra di Juranovic: esce Alisson dalla propria porta e con un pugno libera l’area. 31? Trattenuta su Neymar da parte di Brozovic, primo ammonito per i croati. 30? Bel contropiede di Juranovic, che decide di cambare gioco per Perisic. L’esterno del Tottenham prova la sua classica conclusione a giro, sbagliando però mira. 28? Intervento deciso su Richarlison, questa volta l’arbitro fischia a favore dei brasiliani. 27? Partita che si sta facendo più intensa,contrasti al limite del regolamento non sanzionati da Or. 26? Punizione calciata dalla destra da parte di Modric, attenta la difesa verdeoro a ...

Sfida di livello per la prima partita che inaugura i quarti di finale di Qatar 2022. All'Education City Stadium di Al Rayyan si sfidano Croazia e Brasile: calcio di inizio alle 16 italiane. Agli ottavi i vicecampioni del Mondo avevano eliminato il Giappone soltanto dopo i rigori mentre per i verdeoro, tra i favoriti alla vittoria finale, è arrivato un netto 4-1 contro la Corea del Sud.