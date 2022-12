Estrazioni SuperEnalotto di questa Settimana

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il jackpot deldi Martedì 06 Dicembre 2022 è di € 321.713.793,12deldi Martedì 06 Dicembre 2022 Sestina vincente: 12 21 31 39 70 83 Jolly: 16 Superstar: 59 Quote• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 9 vincitori totalizzano € 36.282,16 • 4 punti: 1037 vincitori totalizzano € 319,83 • 3 punti: 40758 vincitori totalizzano € 24,54 • 2 punti: 615605 vincitori totalizzano € 5,05 Quote SuperStar • 5 punti più SuperStar: 0 vincitori • 4 punti più SuperStar: 3 vincitori totalizzano € 31.983,00 • 3 punti più SuperStar: 170 vincitori totalizzano € 2.454,00 • 2 punti più SuperStar: 2703 vincitori totalizzano € 100,00 • 1 punti più SuperStar: 17402 vincitori totalizzano € 10,00 • 0 punti più SuperStar: 37960 vincitori ...

