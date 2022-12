Argentina | Messi come Batistuta | il record

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Olanda -, seconda gara dei quarti di finale di Qatar 2022Trascinata da Leonegli ottavi di finale contro l'Australia, l'scende in campo alle 20 per cercare di conquistare il passaggio alla semifinale di Qatar 2022. Iniziato nel peggiore dei modi con la ...Martinez 2022 - 12 - 09 21:35:11 Gol dell'73' Gol di. 2 - 0. Noppert immobile,la piazza a destra, mezz'altezza 2022 - 12 - 09 21:34:30 71' Calcio di rigore per l'. ...Olanda - Argentina 2-2 alla fine dei tempi regolamentari. Molina e Messi portano avanti di due l'Albiceleste, Weghorst la riprende con una doppietta.La partita si è riscaldata parecchio nel finale di Olanda-Argentina. Un giocatore olandese è finito a terra dopo la pallonata di Paredes.