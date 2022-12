A Udine arriva la Casetta di Babbo Natale

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Nei fine settimana dall’8 al 24 dicembre in piazza San Giacomo i bambini potranno visitare ladidove assesteranno a cori, concertini, rappresentazioni a tema natalizio, giochi e laboratori organizzati da animatori in costume e, nelle ultime quattro date in programma, avranno anche al possibilità di consegnare la letterina a. Gli eventi sono organizzati dall’Ufficio Turismo e Grandi Eventi del Comune diin collaborazione con il Ludobus e la Società Filologica Friulana. “Con questa iniziativa – ha spiegato l’Assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi Maurizio Franz – abbiamo voluto coinvolgere anche i più piccoli nel clima natalizio che nel mese di dicembre si respira nella nostra città. Siamo certi infatti che un’iniziativa ...

FISI FVG

... Organizzazione internazionale dei sindacati; oggi, come un fulmine a ciel sereno,la ... per 'punizione' se la ritrova sporca di cacca Pedone investito a, la polizia cerca testimoni ......il panettone con le visciole ossia ciliegie selvatiche. Questo prodotto ha nella semplicità ...VENEZIA GIULIA GUBANA E' un tipico dolce delle valli del Natisone e di Cividale del Friuli (), ... La Torcia di EYOF 2023 arriva a Udine Un appello alla solidarietà arriva dalla Caritas Diocesana ... usati in una delle sedi dell'emporio solidale Pan e Gaban che si trova in via Marangoni 99 a Udine. Gli orari in cui è possibile portare ...L’Apu Old Wild West Udine cade al PalaGesteco contro la Ueb Gesteco Cividale e scende al secondo posto in classifica, assieme a Tramec Cento e Unieuro Forlì. Il prossimo ...