(Di giovedì 8 dicembre 2022) Francesco, studente 19enne dell’alberghiero Antonio Gramsci di Monserrato, Cagliari, è. Negli ultimi tempi è stato assente da, come ha spiegato la, mancascolastico addetto a lui. La donna ha presentato unaai carabinieri: «È dal primo anno delle superiori che dipendiamo dalindicato dalladella. E quando, per qualsiasi motivo, questa persona non è presente, devo intervenire io. Quel venerdì, però, non ho potuto accorrere appena sono stata chiamata,il più piccolo dei miei quattro figli aveva la febbre. E quando sono arrivata e ho visto Francesco provato e mortificato, non ce l’ho fatta e ho chiamato i ...

Open

Nel mirino il Seminario di Pochaev, l'eparchia di Ivano - Frankivsk e le suore di un monastero in Transcarpaziainvocavano "il risveglio dellaRussia".Trovarsi di fronte a ciòsovrasta di gran lunga la nostra povera ragione, come nel caso della fede nell'Immacolata Concezione della Verginesiamo chiamati a celebrare, non significa, ... La madre che denuncia la scuola perché il figlio disabile non ha l'assistente: «La dirigente ci ha consigliato di cambiare istituto» dopo avere sollecitato l'evacuazione della donna che ieri aveva partorito il piccolo Alì. "Non potevamo accettare - spiega Msf - l'opzione delle autorità maltesi: separare la famiglia con la madre ...Folle corsa per la vita: bimbo di un mese in arresto cardiocircolatorio arriva a Villa Betania grazie alla ‘scorta’ dei carabinieri che ...