Athletic Bilbao | il gioiello Nico Williams verso un big della Liga

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La stella dell'potrebbe cambiare maglia già a gennaio. Ma restando sempre in Spagna. Sull'esterno...

Udinese Calcio

Il nuovo commissario tecnico, 61enne, ha giocato nell', con il quale ha vinto anche due campionati spagnoli. La sua carriera nelle Nazionali è cominciata nel 2013, con l'Under 19. Nove ...Luis de la Fuente, chi è il nuovo delle Furie Rosse Ex difensore, Luis de la Fuente ha 61 anni e da calciatore ha militato a lungo nell', collezionando in sette stagioni 146 presenze ... Udinese - Athletic Bilbao < Biglietti La Spagna annuncia Luis de la Fuente come nuovo tecnico, alla scoperta della scommessa iberica: una scalata verso il successo ...Dopo l'esonero di Luis Enrique la Spagna riparte da Luis de la Fuente: chi è il nuovo allenatore delle furie rosse ...