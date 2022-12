Usa | il ballottaggio decisivo nella Georgia spaccata

Sono cominciate le operazioni di voto in Georgia, dove oggi si elegge l'ultimo seggio al Senato ancora in gioco. Ilè tra il senatore in carica, il pastore democratico Raphael Warnock, 53 anni, e lo sfidante, l'ex giocatore di football Herschel Walker, 60 anni . Nel primo voto delle Midterm il mese ...Test definitivo per repubblicani e democraticinelper il Senato in Georgia. Con la sfida tra il controverso protege' di Donald Trump, Herschel Walker, e il reverendo Raphael Warnock, il partito dell'Asinello ambisce a conquistare ...Un pastore contro un'ex stella del football americano: è il duello che va in scena dalle 13 ora svizzera di martedì in Georgia, dove gli elettori sono chiamati in un ballottaggio per il Senato a espri ...La sfida è tra il senatore in carica, il democratico Raphael Warnock, 53 anni, e l'ex giocatore di football, appoggiato da Donald Trump, Herschel Walker, 60 anni. I sondaggi danno favorito il candidat ...