(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Conoscete i Simpson? Se non li conoscete avete molto da recuperare, ma se come noi, anche voi siete dei loro fan, allora sapete sicuramente che una delle passioni culinarie di Homer sono i Donuts! Cosa sono sono?, soffici, ripiene, vuote, ne esistono davvero di tutti i tipi. Ma ciò che rende questa ciambella ancora più golosa è la classica glassa di zucchero colorata che è in grado di farvi innamorare con un solo sguardo e di rendere questo dolce davvero appetitoso.Ingredienti per preparare le: 300g farina manitoba 200g farina 0 7g lievito di birra secco 2 uova 150g zucchero 200ml latte 80g strutto Scorza d’arancia o limone q. b. Per la glassa di zucchero 100g zucchero a velo acqua o latte q. b. colorante alimentare...

Velvet Mag

...ecco 3 trucchetti geniali che solo pochi conoscono Se non si hanno a disposizione leecco ... Et voilà, in poche e semplice mosse la nostra chioma sarò piena di onde. Lettura ......ecco 3 trucchetti geniali che solo pochi conoscono Se non si hanno a disposizione leecco ... Et voilà, in poche e semplice mosse la nostra chioma sarò piena di onde. Lettura ... Ciambelle morbidissime cotte in forno