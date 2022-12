Schlein e Boldrini | il retroscena | come possono far saltare il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 dicembre 2022) La buona notizia, per il Pd, è che il partito degli amministratori locali si è mosso in tempo per ostacolare la scalata lanciata ieri a Roma da Elly, alfiera dell'ambientalismo talebano modello "Fridays for Future", dei diritti civili senza doveri, del femminismo che ha per prime nemiche le donneGiorgia Meloni e dell'ossessione verso «la peggiore destra nazionalista», da combattere cantando "Bella Ciao" col pugno chiuso. Insomma, il vecchio statalismo mascherato da nuova frontiera, le parole d'ordine color rosso antico ricoperte da una mano di vernice verde ecocompatibile, che se diventasserola nuova dottrina del Nazareno renderebbero il Pd ancora più distante dalla realtà e dal mondo della produzione e del lavoro. Per la gioia di Carlo Calenda e Matteo Renzi: i due sperano in una vittoria della pasionaria italo-svizzera, certi che il ...