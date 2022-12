Reddito di cittadinanza | agricoltura e turismo | 270mila posti per migranti e percettori del sussidio

(Di martedì 6 dicembre 2022) «Mancano circa 270 mila lavoratori stagionali». In Italia in pratica, latitano dipendenti agricoli, cuochi o camerieri. È l'allarme finito ormai da settimane sulle scrivanie...

A Palazzo Chigi sono consapevoli che c'è il rischio di un inverno caldo e di un'escalation, anche per l'abolizione deldi. Ma ...Se ci chiedono di mantenere così com'è ildinoi diciamo di no. Ma su altre cose siamo disposti a ragionare con serenità'. È questa la strategia della premier, che secondo ... Lollobrigida: "No al Reddito di cittadinanza così com'è" «Mancano circa 270 mila lavoratori stagionali». In Italia in pratica, latitano dipendenti agricoli, cuochi o camerieri. È l'allarme finito ormai da settimane sulle ..."Il 38,5 per cento dei nuclei che oggi ricevono il reddito di cittadinanza potrebbero esserne esclusi dopo agosto 2023". E' la stima dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio su dati Inps.