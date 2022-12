Osservatorio TuttiMedia | premio Nostalgia di futuro | riconoscimento speciale a Salvo Iavarone

(Di martedì 6 dicembre 2022) “Dal metaverso alla meta city. Rendere l’ innovazione sostenibile” è il titolo dell’incontro, svoltosi giovedì 2 dicembre alla Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano, organizzato dll’in ricordo di Giovanni Giovannini (storico presidente della Fieg). Dopo i saluti del presidente Franco Siddi sono intervenuti, tra gli altri, Alberto Barachini, Sottosegretario all’Editoria, Dario Pagani (Eni), Laura Cavalli (Feem) e il sociologo Derrick de Kerchhove. L’incontro è stato moderato da Maria Pia Rossignaud, vicepresidente di. Dopo il dibattito si è svolta la cerimonia per l’assegnazione dei riconoscimenti “di” con(Presidente Confinternational) che ha ricevuto anche un ...

