F Romano pubblica | Kylian Mbappé | letteralmente volante 9 gol ai Mondiali per questo ragazzo — incredibili s…

Leggi su justcalcio

(Di martedì 6 dicembre 2022). 9 gol in Coppa del Mondo per: abilità e numeri. #Qatar2022 Nato il 20 dicembre 1998. pic.twitter.com/IvuowcObv1 — Fabrizio(@Fabrizio) 4 dicembre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.