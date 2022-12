Mondiali | Spagna | ecco le parole di Pedri sul Marocco | VIDEO

Eurosport IT

La Francia con la Tunisia, lacon il Giappone e il Portogallo con la Corea del Sud, mentre l'Argentina si era tolta subito il pensiero perdendo al debutto con l'Arabia . Per non andare ...... Olanda, Inghilterra, Argentina, Francia, Croazia e Brasile in attesa di Portogallo - Svizzera e- Marocco. Di certo le menzioni di "di calcio" saranno aumentate in maniera ... Mondiali 2022 - Programma 6 dicembre: Spagna-Marocco, Portogallo-Svizzera, probabili formazioni, orari e tv Negli ottavi Olanda, Francia, Inghilterra e Croazia hanno fatto la loro parte; la quinta europea sarà la vincente di Portogallo-Svizzera e Luis Enrique vuole aggiungersi. Possibile eguagliare le sei d ...Luis Enrique, c.t. della Spagna, dona i soldi guadagnati da Twitch per aiutare ... tanti baci», ha detto in un video condiviso sui social nel giorno della gara contro la Germania ai Mondiali. Ha ...