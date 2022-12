(Di lunedì 5 dicembre 2022) - Previste almeno un milione di persone in piazza per protestare contro il regime. Le mobilitazioni sono state indette da studenti e lavoratori per tre giorni di ...

Tre mesi di proteste e unogenerale che comincia oggi hanno convinto il regime iraniano a dare un primo segnale di ... Proteste oceaniche hanno travolto l'da quando la 22enne Mahsa Amini è ... Iran, sciopero generale in tutto il paese. Giallo sull'abolizione della polizia morale Previste almeno un milione di persone in piazza per protestare contro il regime. Le mobilitazioni sono state indette da studenti e lavoratori per tre giorni di fila ...Il procuratore generale iraniano, Mohammad Jafar Montazeri, ha fatto un annuncio storico: la polizia morale non ha niente a che fare con la magistratura, ed è stata abolita da chi l'ha creata ...