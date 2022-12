Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 dicembre 2022)DEL 4 DICEMBREORE 12:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO RALLENTATO A CAUSA DEL MALTEMPO IN QUESTE ULTIME ORE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE OSTIENSE E L USCITA LANINA MENTRE IN INTERNA SEMPRE RALLENTAMENTI ALTEZZA GALLERIA APPIA PIU AVANTI PRESTARE ATTENZIONE ALLO SVINCOLO CHE IMMETTE SULLAFIUMICINO CI SONO CODE A SEGUITO DI ALLAGAMENTO IN DIREZIONE DELL EUR PASSIAMO NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA LA TERZA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO TRA VIA VASCARELLE FINO A VIA DELLE GROTTE INTERDETTA NELLE DUE DIREZIONI ASULLA TANGENZIALE UN INCIDENTE CREA DISAGI NELLE DUE DIREZIONI ...