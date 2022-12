Indonesia | centinaia di persone evacuate dopo eruzione vulcano

Circa 2.000 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni nell'isola indonesiana di Giava dopo l'eruzione il vulcano Monte Semeru che ha persino provocato un allarme tsunami nel lontano Giappone. ...In, nell'isola di Giava, che è quella più popolosa, il vulcano più alto dell'arcipelago è ... Diversedi persone sono state trasferite in rifugi temporanei e altre aree sicure, ha ...(ANSA) - GIACARTA, 04 DIC - Circa 2.000 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni nell'isola indonesiana di Giava dopo l'eruzione il vulcano Monte Semeru che ha persino provocato un allarme ...La festa delle Soeurs de Notre Dame per il loro orfanotrofio che nella provincia di Giava Orientale ha compiuto mezzo secolo di vita.