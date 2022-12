One Piece 1042 | Nico Robin cade in trappola nell’ultimo numero del manga

Leggi su screenworld

(Di sabato 3 dicembre 2022) In One, l’ultimodelfirmato dal sensei Eiichir? Oda, riveniamo catapultati nel bel mezzo dell’incessante battaglia di Onigashima. I Mugiwara con grande sorpresa sono riusciti a ribaltare una sconfitta certa grazie soprattutto alle parole di Otama, la quale con maestria ed intelligenza ha trasformato i Gifters in potenti alleati. La vittoria ad ogni modo non è ancora certa e appare ben lontana come confermato dallasubita da. La nota archeologa è finita dentro un’oscura illusione. Oneriprende pertanto la lotta tra mostri cominciata in One Piace 1041. Da una parte Franky lotta strenuamente e sta cercando di liberarsi del Tobiroppo Sasaki, trasformatosi in un Uomo-Bestia; ...