Fiat nuova 500 è la vettura elettrica più venduta in Italia

Nei primi undici mesi dell'anno, Stellantis si conferma in Italia al primo posto nelle vendite dei veicoli LEV, quelli a basse emissioni con la spina, rafforzando la sua supremazia in tutti i più rilevanti segmenti. La 500 elettrica e le PHEV Compass e Renegade per Jeep® sono le tre vetture più vendute nel mercato LEV. Ancora più marcata, per Stellantis, la leadership LEV nel settore dei veicoli commerciali.