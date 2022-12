Ciclisti | flash mob in contemporanea a Napoli | Milano | Lecce e Genova | Troppi incidenti | servono nuove piste

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dopo la prima edizione di “Proteggimi”, un-mob che alo scorso 10 novembre ha coinvolto più di 400, che si sono disposti in una lunga fila umana per proteggere coloro che utilizzano la corsia ciclabile in viale Monza, la protesta si allarga in altre città per chiedere alle amministrazioni pubbliche di proteggere leciclabili esistenti e di estendere la rete dei percorsi ciclabili e al Governo di stanziare i fondi necessari per attuare il piano nazionale della ciclabilità. “Siamo felici che già altre tre città si siano unite per promuovere inciclabili umane. Pedalare in sicurezza deve essere un diritto di tutte le persone, a prescindere da dove vivano. Le tragedie di questi giorni ci dicono che il cammino per la sicurezza stradale degli utenti deboli è ...