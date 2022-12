Ultime Notizie – Mondiali 2022 | Costa Rica-Germania 2-4 | entrambe eliminate

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Labatte 4-2 lain un match dell’ultima giornata del gruppo E deidi Qatar, disputato all’Al Bayt Stadium di Al Khor. Per i tedeschi a segno Gnabry al 10?, Havertz con una doppietta al 73? e all’85’ e Fulkrug al 91?; per i centrameni in rete Tejeda al 58? e Vargas al 70?.le squadre escono di scena dalla Coppa del Mondo: lachiude a pari punti con la Spagna a quota 4 ma sono terzi per una peggiore differenza reti,fanalino di coda con 3 punti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione