Orizzonte Scuola

Il 'dimensionamento delle' è un'operazione die accorpamenti iniziato nel 1998/99 quando in Italia c'erano 12.687 istituzioni scolastiche, nel 2009/2010 erano state ridotte a 10.452 e ...delle, e successivamente dei presidi e dei Dsga, si attueranno "sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000" alunni ... Tagli di scuole, Altamore (PD): “Dovremo assistere alle pluriclassi con alunni di prima insieme a quelli di quinta Fermare questa politica assurda” Nei prossimi anni si assisterà ad un calo demografico importante e conseguenti tagli di personale scolastico e di istituti. La manovra 2023 è un primo ...Nei prossimi due anni il governo Meloni vuole tagliare ancora il numero delle istituzioni scolastiche e lo fa innalzando il numero minimo di alunni/e che passa dagli attuali 500 a 900 alunni/e. Questo ...