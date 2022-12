Covid oggi Sardegna | 479 contagi e 2 morti | bolletino 1 dicembre

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 479 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 2. Dei nuovi casi, 439 diagnosticati con tampone antigenico: sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2673 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+2). I pazienti ricoverati in area medica sono 85 ( -7 ). 5821 sono i casi di isolamento domiciliare (-40). Si registrano 2 decessi: un uomo di 76 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari, e un deceduto nella provincia del Sud. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sky Tg24

Flessione dei casi: - 5% rispetto alla scorsa settimana. Incidenza a 364 contagi ogni 100mila abitanti e Rt pari a 1. Peggiora la situazione dei ricoveri negli ...