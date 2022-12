Batman Superman | World’s Finest #9 | nel nuovo fumetto DC Joker torna protagonista indiscusso

(Di giovedì 1 dicembre 2022) In#9,si ritroverà faccia a faccia con Boy Thunder, la nuova spalla di. Il temibile super criminale progetta un piano nefasto, laddove potrebbe commettere una delle atrocità più oscure mai verificatosi nel mondo DC, al punto da richiamare il tremendo omicidio di Jason Todd/Robin, commesso proprio da. Tra tutti i cattivi che compongono la vasta galleria di criminali di, pochi hanno danneggiato l’eroe come ilsi è posto in una categoria superiore quando ha picchiato ferocemente Jason Todd con un piede di porco e lo ha lasciato morire in un edificio; edificio esploso poco dopo, con il ragazzo dentro. L’uccisione di Robin, da parte di ...

Lega Nerd

... è stata scritta Mark Waid e disegnata da Alex Ross (autore della tavola postata da James Gunn): si tratta di una storia su un ipotetico futuro nel quale, Wonder Woman,e gli altri ...Ezra Miller tornerà a vestire i panni del Velocista Scarlatto dopo essere apparso in un cameo in: Dawn of Justice e in Justice League . Confermata anche la presenza di ... Batman '89 e Superman '78: dal fumetto al cinema e viceversa Il Superman di Henry Cavill troneggia a fianco di molti altri eroi DC - Aquaman, Black Adam, Batman e Wonder Woman - su un nuovo banner DC Universe esposto al Comic Con Experience 2022 in Brasile.Al ComiCon di São Paulo un enorme banner della DC Films presenta cinque supereroi del pantheon DC Comics: segno che su quelli si punterà in futuro nella gestione Gunn - Safran. Quali sono