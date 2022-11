Calciomercato.com

Dicevamo di: l'ad del Monza tornerà in Italia in queste ore, probabilmente già domani. Il club di Silvio Berlusconi , manco a dirlo, è più attivo sul mercato. C'è tanto da fare, ma senza ...Un nome Duvan Zapata è un vecchio pallino da tempo di Adriano, ma in questo momento è forse un sogno sul mercato. L'indirizzo è comunque questo: il Monza anche a gennaio cerca dei top ... Monzamania: Galliani è tornato dai Mondiali in Qatar con tante idee Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sistemato il capitolo dei tanti giocatori in esubero, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vogliono portare a casa almeno tre giocatori importanti (uno per reparto) per dare in mano ...