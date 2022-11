Mister Viali commenta Cittadella – Cosenza

Secondo risultato utile consecutivo per(in foto)....al termine del match per commentare la sconfitta subita dai rosa in casa degli uomini di: 'C'...in campo di Vido - sono cose che analizziamo insieme in settimana e che poi valuta il. Stiamo ...A scatenare la follia sarebbe stato un fallo di gioco. La rissa è stata anche ripresa con immagini video ROSARNO (RC) – E’ finita con una violenta rissa tra i calciatori in campo la partita di Prima c ...Un guizzo nei minuti finali del neo entrato Brignola pareggia la rete di Antonucci nel primo tempo e permette ai rossoblu di strappari un pari ...