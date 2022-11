LIVE Portogallo-Uruguay 1-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Bruno Fernandes per il vantaggio lusitano! Sudamericani vicini al pareggio

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Nelescono Felix, Ronaldo e Carvalho, entrano Palinha, Matheus Nunes e Goncalo Ramos 81? Cross da destra di Varela e Cancelo riesce ad anticipare di testa Suarez. Altra occasionissima per l’79? Ancora! Valverde si lancia verso l’area avversaria e trova il corridoio sulla destra per De Arrascaeta che prova il poallonetto ma permette l’intervento di Diogo Costa 78? Che occasione per l’che adesso meriterebbe il! Punizione da sinistra di De Arrascaeta, mischia in area, Suarez conclude da distanza ravvicinata sul palo più vicino e mette fuori 75? IL PALO DI MAXI GOMEZ! Riceve palla al limite da Pellistri e di destro con un tiro a girare colpisce il palo alla sinistra di Diogo Costa 72? ...

LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. Dovrà superare ...LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. Dovrà superare ...A reti inviolate la prima metà gara della sfida tra Portogallo che pressa ma è l'Uruguay a sfiorare il vantaggio al 32' con Rodrigo Betancur ...Vincere per staccare il pass con due vittorie in altrettante partite oppure conquistare i tre punti per cancellare lo scialbo 0-0 contro la Corea del Sud: sono questi i nastri di partenza ...