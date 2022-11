Sci alpino | startlist SuperG Lake Louise 27 11 | orario | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di domenica 27 novembre 2022) Secondo appuntamento a. Dopo la discesa libera oggi si terrà un, con il norvegese Aleksander Aamodt Kilde che cercherà di fare doppietta dopo la vittoria di ieri. Il vero favorito, però, pare essere lo svizzero Marco Odermatt, terzo in discesa. Fari puntati anche sugli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, oltre ad un Dominik Paris che cercherà riscatto dopo la caduta di sabato. Il plotone azzurro è comunque ben numeroso con ben otto. Oltre a Dominik Paris, ci saranno Mattia Casse, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni (ha vinto la Coppa Europa), Matteo Franzoso, Nicolò Molteni, Guglielmo Bosca, Matteo Marsaglia. Di seguito ildeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022-2023 ...

... Emma Villas Aubay Siena - Gioiella Prisma Taranto (diretta) dal Palasport Mens Sana PalaEstra di Siena Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 23:00: Coppa del Mondo 2022/...Proverà a riprendersi anche l'azzurro Dominik Paris, sfortunatissimo ieri nel dover dire addio ad una prova che sembrava molto promettente a causa di unoche si è staccato. Tra gli uomini da tenere d'occhio ci saranno anche gli austriaci Vincent Kriechayer, Daniel Hemetsberger Matthias Mayer, così come gli elvetici Beat Feuz e Niels Hintermann. ...La prima discesa libera della stagione di Coppa del Mondo maschile parla norvegese. Aleksander Aamodt Kilde ha vinto la gara di Lake Louise, slittata da… Leggi ...Mikaela Shiffrin è imbattuta in slalom sulla pista americana, visto che ha sempre vinto lei in tutte le gare disputate tra i pali stretti. Dopo la doppietta di Levi, Shiffrin si presenta ancora come l ...